Serie A, Agcom impone a Dazn il test di velocità della connessione Internet

Su Repubblica. Al via da giovedì: se la qualità della connessione è buona, l’utente potrà chiedere un rimborso a Dazn per la giornata

Secondo quanto riporta Repubblica, l’Agcom ha creato un test di velocità per misurare la qualità delle connessioni internet per stabilire in che modo la responsabilità dei disservizi nella visione delle partite di Serie A dipenda da Dazn o dalla connessione degli utenti.

“Grazie a questo speed test, chiamato Misurainternet, l’abbonato sarà in grado di individuare il responsabile della mancata visione della partita. Se la qualità della connessione sarà scadente verrà ritenuta responsabile la società che vende l’abbonamento Internet. Se invece il test proverà una buona velocità di rete, allora la responsabilità ricadrebbe su Dazn e l’utente potrà chiedere un rimborso del canone della giornata (7,5 euro)”.

Il test sarà imposto da Agcom a partire da giovedì.