Panatta: «Nadal mi ha emozionato e commosso»

L’ex tennista sui social: «Ho provato grande ammirazione per Nadal non solo come giocatore ma soprattutto come uomo»

Parole di trasporto e commozione quelle di Adriano Panatta che sui social ha festeggiato la vittoria di Rafa Nadal agli Australian Open.

L’ex tennista si è detto emozionato come non gli accadeva da tempo per l’ammirazione nei confronti del campione spagnolo

Alla mia età non pensavo più di emozionarmi guardando una partita di tennis,ieri mi sono addirittura commosso per l’ammirazione che ho provato per Nadal non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. 👏👏👏👏 — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) January 31, 2022