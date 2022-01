Novak Djokovic gioca gli Australian Open, concesso un permesso speciale

L’ha comunicato lui stesso su Instagram. Allo Slam, in base a quanto dichiarò il premier dello Stato di Victoria, avrebbero dovuto partecipare i soli tennisti vaccinati

Alla fine Novak Djokovic giocherà gli Australian Open. Il campione serbo era in attesa di una speciale esenzione volta a permettere ai tennisti che hanno scelto di non rivelare il proprio stato vaccinale di partecipare al torneo. Esenzione che almeno per lui, come ha comunicato sui suoi profili social, è arrivata.

Nell’augurare buon anno a tutti i suoi fan, infatti, Djokovic ha dichiarato di essere diretto, vista la concessione di questo permesso, verso l’Australia.

