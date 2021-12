Una «clausola Djokovic» per permettere ai tennisti non vaccinati di giocare in Australia

Sarebbe in corso una serrata trattativa tra Tennis Australia e governo di Victoria. Troppo importante, per le casse, avere Nole in campo. Lo svela l’edizione online della Gazzetta

«Una speciale esenzione medica» per permettere a tutti i tennisti che non hanno rivelato se sono vaccinati o meno di partecipare ai campionati d’Australia e scendere in campo a Melbourne. Questa l’ipotesi al vaglio del governo di Victoria, che è impegnata in una trattativa con Tennis Australia. Questo è quanto scrive la stampa serba, così riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport.