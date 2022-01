Spalletti: «Il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire»

In conferenza: «Tuanzebe è un calciatore fisico, che può andare a marcare fisicamente sul breve un attaccante, ha gamba per andare a campo aperto, poi è un calciatore di livello, esperto»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria

«Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perché il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire»

Napoli positivo?

«Napoli vero, tosto, ha giocato la partita e non è riuscito a chiuderla: atteggiamento esemplare e corretto per tutti i novanta minuti»

Come mai Petagna dal 1′?

«Dovevo mettere qualcuno di fresco in campo, Elmas andava fatto giocare e Petagna non avendo troppe sostituzioni davanti. Politano ha fatto bene quando è entrato, con i suoi strappi può cambiare lo svolgimento della partita. Ha fatto bene la coppia davanti, si sono trovati molto con le palle giocate da Dries per Andrea. Abbiamo sempre attaccato per soffocare la loro riconquista della palla, tutti si sono messi sulle spalle un pezzetto dei compagni che non possono aiutarli: è un atteggiamento molto bello»

Insigne non voleva uscire?

«Ci ha provato. Sono convinto che da qui al momento dell’addio farà vedere il meglio di se stesso, lui ci tiene a questa città e a questi colori. E soprattutto in questa situazione farà vedere la serietà del professionista e dell’uomo»

Che giocatore è Tuanzebe?

«Axel è un calciatore fisico, che può andare a marcare fisicamente sul breve un attaccante, ha gamba per andare a campo aperto, poi è un calciatore di livello, esperto, viene dal Manchester United, poi è ovvio che dovrà conoscere delle cose e la Serie A non è facile per nessuno. Axel ha qualità e in questo momento è un’alternativa molto comoda per noi, si gioca tanto e c’è il rischio di farsi male. Juan Jesus e Rrahmani eccezionali, hanno tenuto botta e hanno sempre giocato loro due, Axel può darci una mano per farli rifiatare»

Su Lobotka?

«Stanislav è il calciatore che tutti vorrebbero avere, tutti si va a valutare come gioca una squadra e Lobotka è quello che oltre a saper giocare, fa giocare bene chi ha attorno. Quando agli altri sembra di aver pressato, lui se ne esce con piroette in corsa, e poi dà la possibilità di andare a giocare in spazio aperto. Se non lo mordi, tocca mille palloni. Mette un po’ a posto l’incasinamento dell’allenatore: tenti di organizzare mille situazioni, poi ci pensa lui e tu stai comodo»

Sulla Coppa Italia?

«Siamo in pochi, ma andiamo per giocare la partita e vincerla. Perché poi si tira dietro la prestazione successiva: quando vesti la maglia del Napoli non sarà mai una cosa banale, si fanno le cose serie»