Lukaku diventa ambasciatore europeo degli hamburger vegani Beyond Meet

Romelu Lukaku diventa ambasciatore europeo degli hamburger vegani di Beyond Meat. È stata la stessa azienda ad annunciarlo. Si unisce ad atleti professionisti di fama mondiale come Lewis Hamilton, Nick Kyrgios, Chris Paul, Kyrie Irving e Lindsey Vonn, oltre a molte altre celebrità che sostengono i vantaggi di Beyond Meat, tra cui Kevin Hart e Snoop Dogg.

L’attaccante del Chelsea è apparso in un video nel suo pub preferito, The Chelsea Pensioner, mentre mangia il Beyond Bangers and Mash, hamburger a base vegetale.

Calcio e Finanza, che dà la notizia, riporta le parole di Lukaku:

«La dieta è una parte importante della mia vita quotidiana e nel tempo ho davvero capito come mangiare più cibi a base vegetale, come Beyond Meat, possa adattarsi perfettamente alla mia routine. Sono entusiasta di collaborare con Beyond Meat poiché ho sperimentato in prima persona come le loro deliziose opzioni hanno reso facile mangiare a base vegetale e adoro il modo in cui mi aiuta a condurre uno stile di vita equilibrato».