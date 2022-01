La Lega Serie A dice no a Draghi: «Continuiamo a giocare»

La Serie A non si ferma. In un comunicato stampa i club ribadiscono la volontà di andare avanti nella piena fiducia del nuovo protocollo

Arriva la risposta della Lega Serie A al Premier Draghi, che aveva invitato il presidente della Figc, Gravina, e con lui le istituzioni del calcio a riflettere sul da farsi. «O sospendete il campionato oppure si giocherà senza pubblico, con gli stadi chiusi», aveva detto Draghi a Gravina. Ed oggi, in Assemblea, la Serie A ne ha discusso. Ma non è tornata sui suoi passi. Bisognerà vedere, adesso, se Draghi darà seguito all’intenzione espressa a Gravina di chiudere gli stadi al pubblico.

Questo è il comunicato stampa emesso poco fa dalla Lega Serie A.

«La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da covid-19 nelle squadre. Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall’ordine del giorno della riunione».