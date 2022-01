Italiano: «La sconfitta ci serve per tornare sulla terra. Contro il Napoli spero di vedere un’altra Fiorentina»

A Dazn: «Non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere, spero sia solo un incidente, non si possono affrontare partite così»

Dopo la sconfitta contro il Torino (la partita è finita 4-0), il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell’attenzione e della voglia nell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così ma ci può stare una partita del genere nell’arco di un campionato. Ci servirà per tornare sulla terra. Rigiocheremo tra tre giorni e spero di vedere un’altra Fiorentina”

“E’ una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l’incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così. Rimbocchiamoci le maniche, spero sia solo un incidente non si possono affrontare partite in questo modo. Dobbiamo ripartire subito”.

“Oggi la prestazione è stata negativa da parte di tutta la Fiorentina. Dispiace perché ci tenevamo a ricominciare bene dopo sei risultati utili consecutivi. Bisogna ripartire con un altro atteggiamento”.