Il Telegraph: Ranieri sarà licenziato dal Watford una volta individuato il successore

Decisiva la sconfitta in casa contro il Norwich. Per Ranieri 11 sconfitte in 14 partite di campionato. Il Watford ora è penultimo. Il Telegraph scrive che Cannavaro non è interessato

Scrive il Telegraph che l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford è terminata. Il quotidiano scrive che sarà licenziato appena sarà identificato il suo successore. Il che, secondo il Telegraph, potrebbe avvenire questa settimana.

Decisiva la sconfitta interna di venerdì sera contro il Norwich: tre a zero e Watford penultimo in classifica, scavalcato appunto dal Norwich. La prossima sfida sarà fondamentale: si giocherà il 5 febbraio in casa del Burnley l’unica squadra che in classifica ha meno punti del Watford seppure il Burnley ha l’alibi di avere giocato due partite in meno.

Scrive il Telegraph che il Watford vuole scegliere rapidamente il nuovo tecnico proprio per preparare al meglio la sfida salvezza.

Il ruolino di marcia di Ranieri è abbastanza mortificante: 11 sconfitte in 14 partite di campionato. Ha assunto la guida della squadra quando il Watford era al 15esimo posto e lo lascerà 19esimo.

Il Telegraph fa il nome di Fabio Cannavaro ma pare che l’ex Pallone d’oro non sia interessato.