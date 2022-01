Il pensionato Ancelotti vince la Coppa di Spagna col Real Madrid

Due a zero al Bilbao nella finale disputata in Arabia. L’allenatore ha ritrovato un club e una città che competono a un’eccellenza come lui

C’erano una volta i pensionati stanchi, come i bandoleri. I tempi sono cambiati. La terza età, e anche la quarta, oggi sono terre di conquista, praterie. Soprattutto sei hai idee, competenza e intelligenza. E così Carlo Ancelotti – allenatore per presidenti e tifosi competenti di calcio, astenersi chiassosi perditempo, dato per finito in una città del Mediterraneo – alza un titolo sei mesi dopo l’inizio della sua seconda avventura sulla panchina della provinciale Real Madrid. Vittoria per 2-0 sull’Athletic Bilbao nella finale disputata a Riyad in Arabia Saudita. Partita senza storia con due gol per tempo: una perla di Modric nel primo, su assist di Rodrygo, e rigore di Benzema nella ripresa. Il resto è stata accademia. Tranne un momento thrilling nel finale, all’86esimo, con un rigore concesso al Bilbao ed espulsione di Militao. Ha tirato Raul Garcia ma Courtois ha parato con il piede come in un cartone animato giapponese.

La federazione spagnola ha venduto agli arabi (in cambio di un bel po’ di quattrini) un quadrangolare con Atletico Madrid, Real, Barcellona e Bilbao ossia le prime due del campionato scorso e le finaliste dell’ultima Coppa del Re. Il Real ha prima battuto il Barcellona 3-2 al termine di una partita emozionante e poi il Bilbao che aveva superato l’Atletico di Simeone.

A Madrid Ancelotti è tornato a casa. Il luogo calcistico e la città che competono a un’eccellenza come lui e il suo staff. Ha riportato un trofeo nella zeppa bacheca della casa Reale dopo la stagione scorsa insolitamente terminata con zeru tituli. In Liga è primo e gli resiste solo il Siviglia. Si è qualificato per gli ottavi di Champions dove affronterà il Psg di Mbappé promesso sposo al Real. Ancelotti non vinceva un trofeo dall’agosto 2017 quando conquistò la Supercoppa di Germania col Bayern ai rigori sul Borussia Dortmund. Non aveva ancora vinto la Supercoppa di Spagna. I suoi titoli ammontano a ventuno. Non male per un pensionato.