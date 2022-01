Il Newcastle perde in FA Cup, il presidente saudita con i bodyguard nello spogliatoio senza l’allenatore

Eliminati in casa dal Cambridge (terza serie). Il tecnico Howe: «Non c’ero ma sono certo che abbiano trasmesso messaggio positivo. Non posso ringraziarli abbastanza»

Sconfitta mortificante in Fa Cup per il Newcastle recentemente acquistato da un fondo di investimento pubblico saudita. Il Newcastle ha perso 1-0 in casa dal Cambridge formazione che milita nella Football League One l’equivalente della nostra Serie C.

Il Telegraph dà ampio risalto alla notizia che al termine del match, dopo che la squadra è stata fischiata dai tifosi, a sorpresa il presidente saudita del club Yasir Al-Rumayyan, circondato dalle guardie del corpo, ha fatto visita nello spogliatoio mentre l’allenatore Howe era impegnato nelle consuete conferenze stampa.

Il Telegraph scrive che

è molto insolito per un membro anziano del consiglio, per non parlare di un presidente, entrare nello spogliatoio così presto dopo una partita.

Il tecnico Howe ha detto:

Non ero personalmente lì, ma credo che volessero trasmettere un messaggio positivo ai calciatori, far sentire il loro supporto. Non posso ringraziarli abbastanza per il loro sostegno. Penso che sia stato davvero utile per i giocatori.

Della partita ha detto:

“È il giorno più deludente e difficile da tecnico del Newcastle. Ma questo non deve influenzare la nostra preparazione in vista del match col Watford.”