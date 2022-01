Il Giornale: alla Lazio i tifosi rimpiangono Inzaghi, il rinnovo di Sarri può attendere

La rivoluzione, per ora, non ha pagato. Il confronto con il passato è impietoso. Sarri sta facendo peggio persino della Roma di Mourinho

Il Giornale fa il punto sulla gestione di Sarri alla Lazio e il bilancio è piuttosto fosco.

La rivoluzione, per ora, non ha pagato. E il confronto con il recente passato è impietoso. In casa Lazio sono pochissime le tracce del «sarrismo».

Nonostante l’entusiasmo manifestato nei mesi scorsi dal patron Lotito, scrivere a breve il futuro e accordarsi per un conseguente rinnovo di contratto dell’allenatore dal 2023 al 2025 non sembra essere più la priorità.