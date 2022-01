Gli ultras chiamano Dzeko “zingaro”, e per l’Atalanta scatta la solita multa da 10.000 euro

Un’altra pessima figura dei tifosi bergamaschi, “punita” dal Giudice Sportivo con una sanzione a scatto fisso

Nel comunicato del Giudice Sportivo sulla 22esima giornata si legge di un ammenda di 10.000 euro comminata alla all’Atalanta «per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria».

Il calciatore a cui erano indirizzati i cori è Edin Dzeko: i tifosi dell’Atalanta l’hanno chiamato “zingaro” per tutta la partita. Il bosniaco ha reagito a gesti. Una brutta storia, tutt’altro che una novità. Bergamo purtroppo è una città nota per episodi del genere: a inizio anno aveva fatto discutere, per esempio, l’episodio della monetina lanciata in testa a Reina.