Gli ex agenti di Osimhen contro il Napoli: chiedono il pagamento della mediazione

Gli ex agenti di Osimhen (gli stessi che hanno curato il passaggio di Insigne al Toronto) hanno presentato al Coni un’istanza arbitrale contro il Napoli, ed in particolare contro De Laurentiis. È quanto si legge da questa breve nota apparsa sul sito del Coni stesso. Hanno chiesto alla società partenopea il pagamento di ulteriori somme legate al lavoro di mediazione prestato per concludere l’operazione che ha portato il nigeriano all’ombra del Vesuvio.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in persona del legale rappresentante, dott. Andrea D’Amico, contro la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A., cav. Aurelio De Laurentis, in virtù del contratto conferito in via esclusiva dall’odierna istante, in data 24 luglio 2020, al suddetto Agente per l’opera d’intermediazione prestata in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva ex L. n. 91/1981 e negozi collegati con il calciatore Victor Osimhen”, si legge nella nota del Coni.