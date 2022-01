Gioca bene e con intensità ma non segna il primo Genoa di Blessin, 0-0 con l’Udinese

3 gol nelle ultime 11 partite di campionato per il Grifone, che crea problemi ai bianconeri di Cioffi ma continua a non concretizzare

Zero a zero per Blessin all’esordio sulla panchina del Genoa. Si giocava alle 15:00 a Marassi, l’avversario era l’Udinese. Il risultato, va detto, è abbastanza bugiardo: la squadra del tecnico ex Ostenda ha gestito il pallino del gioco per tutta la partita, creando diversi problemi all’Udinese di Cioffi. Soprattutto, ha messo in campo l’intensità tipica delle squadre dei tecnici “scuola Red Bull”, attaccando con cattiveria per tutti i novanta minuti, anche quando è rimasta in inferiorità numerica. Il Grifone, che giocava in casa, ha dovuto pero fare ancora i conti con le oggettive difficoltà in zona gol, palesate anche nella gestione Shevchenko: solo 3 reti nelle ultime 11 partite di campionato. Sono poche, pochissime. È un dato utile a comprendere il perché del penultimo posto in classifica.