Gazzetta: Osimhen sta ritrovando fiducia, sarà in panchina a Bologna, ma Spalletti non forzerà il rientro

Il nigeriano ha vissuto giorni particolari, aveva dubbi sulle sue condizioni. Sentire di nuovo l’adrenalina della partita sarà uno stimolo in più

Domani Victor Osimhen tornerà in panchina per il Napoli. Spalletti lo porterà con sé a Bologna. Non vuol dire che lo schiererà in campo, ma si tratta di una manovra di avvicinamento verso il recupero.

Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport, sta riacquistando sicurezza dopo un primo momento di incertezza.

“Per Victor Osimhen sono stati giorni particolari. Perché da quando è rientrato a Napoli, domenica scorsa, aveva ancora tanti dubbi sulle proprie condizioni. Aveva bisogno di rassicurazioni sulla guarigione delle sue fratture multiple al viso. E queste sono arrivate nella visita di controllo di martedì”.

Era importante anche verificare la propria condizione fisica in allenamento.

“Al Konami center il ragazzo sta ritrovando quella fiducia che naturalmente si riconquista giorno dopo giorno”.

Giovedì non se l’è sentita di andare in panchina contro la Fiorentina, ma domani partirà con la squadra per Bologna.

“Nessuna forzatura di Spalletti con il centravanti. L’allenatore è il primo a conoscere la delicatezza di questo recupero e non vuol rischiare nulla. Troppo importante Osimhen per affrettarne il recupero. Però stare in gruppo, avvertire l’adrenalina della partita potrà essere un ottimo stimolo per il ragazzo che comunque dovrà imparare a giocare con una mascherina, che non è proprio una questione semplicissima. Sarà in panchina, poi si vedrà se entrerà. Bologna gli porta bene: qui segnò il suo primo gol in trasferta”.