Gazzetta: il Napoli ha la terza miglior difesa d’Europa

Dietro Manchester City e Siviglia. Ha ripreso a non subire gol dopo la partenza di Koulibaly per l’Africa. Ha subito meno gol dell’Inter

È la difesa il principale punto di forza del Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come fino alla sosta di novembre il Napoli aveva subito appena quattro gol.

Nessun gol subito nelle ultime due giornate di campionato. Così sono diventate 12 le gare in cui la porta degli azzurri è rimasta in inviolata. Nel raffronto tra i cinque maggiori campionati europei, soltanto il Manchester City ha fatto meglio, totalizzando 13 clean sheet nell’arco di 22 partite disputate (stesso numero del Napoli). La formazione inglese primeggia nella graduatoria dei gol subiti; appena 13. Lì, il Napoli è al terzo posto a quota 15, alle spalle del Siviglia (14). La squadra di Spalletti domina, di conseguenza, nella relativa classifica della Serie A. Ha preso un gol in meno della capolista Inter (21 gare giocate).

Il Napoli ha riscoperto il bunker davanti alla propria porta proprio nel periodo in cui ha dovuto fare a meno della colonna del reparto: Kalidou Koulibaly.