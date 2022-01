CorSport: Insigne torna titolare contro la Salernitana, non segna su azione da 257 giorni

Sono passati 257 giorni dall’ultimo gol su azione di Lorenzo Insigne. Era l’11 maggio scorso, contro l’Udinese. Da allora, ricorda il Corriere dello Sport, il capitano ha segnato solo su rigore.

Con un altro gol Insigne raggiungerebbe Maradona a quota 115 reti in azzurro. Il suo obiettivo è arrivare in forma alla sfida contro il Barcellona.

“Ci sono questi 1235 minuti di vuoto, in cui Insigne ha smarrito se stesso, quello che da sei anni va in doppia cifra – di gol e spesso anche di assist – e che bisogna riempire, per non preparare la valigia con una sensazione di pesantezza nello stomaco”.