Clamoroso: Djokovic è bloccato in aeroporto in Australia, non gli è stato accettato il visto

Quello che sta accadendo in Australia nelle ultimissime ore ha del clamoroso. Novak Djokovic – è una notizia di ieri – si era imbarcato per il continente oceanico per giocare gli Australian Open, vista l’esenzione medica che gli ha permesso di partecipare allo Slam senza rivelare il suo stato vaccinale.

Secondo quanto riportano i media australiani, però, il visto presentato dal serbo non è stato accettato. Probabilmente per degli errori burocratici. Il visto – spiega il governo dello Stato di Victoria – non consente esenzioni mediche per non essere vaccinato. Djokovic, dunque, è bloccato in aeroporto in attesa della soluzione della questione.

Il governo di Victoria aveva già fatto sapere che senza prove sufficienti, il tennista sarebbe stato rispedito sul volo di ritorno.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

1/2

— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022