Barça, Napoli ultima spiaggia. Il Mundo: «Il club vive di illusioni, gli resta solo l’Europa League»

Eliminati anche dalla Coppa del re. La stampa catalana: “Fa piangere, la differenza tra il campo e i discorsi fuori è evidente”

Il Barcellona è fuori anche dalla Coppa del re. Ma non è solo uscito, per El Pais è stato “divorato al San Mamés dal Athletic Bilbao”. E’ stato “travolto”. Per il quotidiano catalano Sport, la squadra di Xavi “porta al pianto”. Ma l’analisi impietosa è quella del Mundo Deportivo, e dice molto della stagione assurda che sta vivendo il prossimo avversario del Napoli in Europa League:

“Il Barça è peggiorato, anziché migliorare. La differenza tra il campo e i discorsi che si fanno fuori è molto evidente. Ha detto addio alla Champions League nella fase a gironi. È caduto dal trono della Liga e non può lottare per il titolo. Ha perso in Supercoppa contro il Real Madrid ma tutti ci hanno venduto la storia della sconfitta orgogliosa, con dignità. Ora è crollato a San Mamés in Coppa, con una partita senza né calcio né risultato. Non rimane che l’Europa League e la possibilità di piazzarsi tra le prime quattro, un obiettivo che un’intera generazione di tifosi non aveva mai nemmeno pensato potesse esistere. Lo spogliatoio, il nuovo allenatore e il direttivo non hanno saputo ribaltare la situazione in un club che è più vicino alle illusioni che alla realtà”.