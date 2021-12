Vlahovic segna ancora, è a 15 gol. Può puntare al record di 36 di Immobile e Higuain

Nel 4-0 alla Salernitana, due sono del bomber serbo. Dopo 17 giornate, Gonzalo ne aveva segnato uno in più e Ciro due. Dusan è in scia

Dica trentasei. Lo hanno detto Gonzalo Higuain nella stagione 2015-16 col Napoli e Ciro Immobile in quella 19-20 ovviamente con la Lazio. Dusan Vlahovic è nella loro scia. Con la doppietta alla Salernitana, l’attaccante serbo della Fiorentina è salito a quota 15 dopo 17 giornate. Allo stesso punto, Higuain aveva segnato una rete in più, proprio in quella giornata realizzò una doppietta sul campo dell’Atalanta: il giorno dell’abbraccio con Maurizio Sarri. Immobile dopo 17 giornate di gol ne aveva segnati 17. Anche se quella stagione la 17esima giornata venne giocata successivamente.

Vlahovic oggi ha segnato due gol su azione. Entrambi di sinistro: uno con un tiro non insidiosissimo ma Belec ha opposto una blanda resistenza. Il secondo con un intervento da attaccante sul primo palo su cross basso di Sottil.

In attesa del risultato della Juventus – impegnata a Venezia – la Fiorentina di Italiano è salita al quinto posto in solitaria con 30 punti. Dei 31 gol segnati dai viola, 15 portano la firma di Vlahovic: il 5o%. Ci vuole anche fortuna nella vita: la società di Commisso aveva scelto Gattuso come allenatore, poi ci fu una separazione consensuale anche se non proprio pacifica. Ingaggiato Italiano, la squadra ha spiccato il volo.