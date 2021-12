Sky: Milan, Theo Hernandez si allena a parte per qualche linea di febbre

Nei giorni scorsi ha saltato l’allenamento. Pioli spera di recuperarlo in tempo per il Napoli. Filtra ottimismo ma le prossime ore saranno decisive

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’esterno del Milan, Theo Hernandez, nei giorni scorsi non si è allenato a causa di qualche linea di febbre. Oggi è tornato a lavorare in campo, a Milanello, ma ancora non in gruppo insieme agli altri compagni di squadra. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, spera di averlo a disposizione già domani con il resto del gruppo. Al momento, insomma, è da considerare in dubbio, ma c’è fiducia di recuperarlo in tempo per domenica sera, per il match con il Napoli. Le prossime ore saranno decisive.