Sassuolo-Napoli, espulso Spalletti, non sarà in panchina contro l’Atalanta

Secondo Spalletti, il calcio di punizione da cui è nato il gol di Ferrari era stato preceduto da un fallo non fischiato ai danni di Rrahmani

Il Napoli ha rischiato addirittura di perdere la sfida contro il Sassuolo dopo aver dominato per 2-0 a lungo. Si è conclusa invece con un pareggio e con numerose polemiche che al 93esimo, sul punteggio di 2-2, hanno portato all’espulsione del tecnico azzurro Luciano Spalletti per proteste.

Il direttore di gara Pezzuto di Lecce ha ritenuto eccessive le proteste del tecnico in merito alla rete del 2-2. Secondo Spalletti, il calcio di punizione da cui è nato il gol di Ferrari era stato preceduto da un fallo non fischiato ai danni di Rrahmani. Fatto sta che l’allenatore toscano non sarà in panchina contro l’Atalanta.

Oltre alla gara di oggi, si apre un punto interrogativa anche sulla prossima sfida contro l’Atalanta. Oltre alla preoccupazione per la presenza di Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, usciti per infortuni, non ci sarà sicuramente Luciano Spalletti.