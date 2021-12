La Premier League è un focolaio: 103 casi di Covid in una settimana

Tre settimane da, i positivi, tra giocatori e staff, erano 42, la settimana scorsa 90. Ora il nuovo dato, comunicato dalla Premier con una nota

La Premier League è praticamente un focolaio. In una settimana soltanto, dal 20 al 26 dicembre, i casi di giocatori e componenti degli staff positivi al Covid sono 103. Tre settimane fa erano 42, la settimana scorsa 90. Il numero, dunque, continua ad aumentare. Il nuovo dato è stato reso noto dalla Premier League con una nota diffusa alla stampa.

«La Lega può confermare che tra lunedì 20 dicembre e domenica 26 dicembre sono stati effettuati 15.186 test su giocatori e personale del club. Di questi, ci sono stati 103 nuovi casi positivi».

Il 24 dicembre, in Gran Bretagna, sono stati registrati oltre 122mila casi di Covid, dopo una settimana in cui non si è mai scesi sotto i 100 positivi al giorno.