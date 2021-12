Plusvalenze Juventus, c’è un nuovo indagato: l’avvocato Gabasio 

Capo dell’ufficio legale del club. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione alla ricerca della famosa carta su Ronaldo

Nell’inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus c’è un nuovo indagato. Secondo quanto riporta l’Ansa si tratta di Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale del club bianconero. Il suo nome era già emerso nei giorni scorsi in relazione alla vicenda. Ieri è stata effettuata una perquisizione in casa sua: la Guardia di Finanza cercava la famosa carta che non dovrebbe esistere, relativa a Cristiano Ronaldo. Carta che ancora non è stata trovata.

Gabasio è stato nominato “General Counsel and Chief Legal Officer” della Juventus poco meno di un anno fa, a gennaio del 2021.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News