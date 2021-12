Per la holding Agnelli-Elkann la Juve è un peso: in Borsa è l’unico titolo in rosso del 2021

Calcio e Finanza: da gennaio a oggi ha perso il 30,8% del suo valore, passando da 0,622 a 0,43 euro per azione

La Juventus è l’unico titolo dell’universo Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, che ha chiuso il 2021 in Borsa in rosso. Calcio e Finanza ha analizzato la situazione prendendo come valore iniziale quello del 18 gennaio scorso, esordio in Borsa di Stellantis, nata dalla fusione tra FCA e Peugeot.

Dai dati – scrive Calcio e Finanza – emerge che, considerando le quattro principali società di famiglia – Juve, Stellantis, Ferrari e Cnh – solo il titolo della squadra di cui è presidente Andrea Agnelli ha fino ad oggi un rendimento negativo a Piazza Affari. Dal 18 gennaio la società quotata che ha avuto il migliore andamento è stata Cnh: il titolo è cresciuto di oltre il 36%, passando da 11,12 a 15,15 euro per azione. Dietro c’è la Ferrari, con una crescita del 31,9% seguita dalla stessa Exor che ha fatto segnare finora un +19,5%. Stellantis, ha visto il suo titolo salire del 18,3%. Tutte hanno avuto un rendimento migliore rispetto a quello del FTSE MIB, che è salito del 17,2% da gennaio ad oggi.

L’unico titolo invece in forte calo è stato, appunto, quello della Juventus: ha perso il 30,8% del suo valore da gennaio ad oggi, passando da 0,622 a 0,43 euro per azione.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News