Ospina e Mario Rui: ad altissimi livelli, i dettagli fanno la differenza

Il Napoli ha pagato a caro prezzo la mancata chiusura su Malinovskyi e la titubanza nell’uscita su Demiral. Meret merita un ritorno all’alternanza

Abbiamo pressoché unanimemente tessuto l’elogio del Napoli visto contro l’Atalanta. Una prestazione maiuscola, studiata in settimana e che la squadra di Spalletti ha messo in pratico con coraggio e intensità. Il Napoli verticale è un’emozione. E ieri sera ha raggiunto livelli che probabilmente nessuno di noi avrebbe osato sperare.

Proprio per questo, però, non possiamo non prendere atto che a livelli altissimi la cura dei dettaglia fa la differenza. E ogni minimo errore lo paghi. È successo al Napoli che ha finito col perdere 3-2 contro l’Atalanta. Ha perso contro un avversario ieri sera più forte. Per ovvi motivi, le tantissime assenze – cui si è aggiunta quella a partita in corso di Lobotka – hanno avuto il loro peso. Lo stanno avendo gli infortuni muscolari in serie che stanno seriamente compromettendo questo scorcio di stagione.

Ma sono anche e soprattutto i dettagli a decidere le partite. E il Napoli ieri sera ha subito due gol evitabili: il primo e il secondo. Sul primo, Mario Rui è rimasto a guardare l’azione invece di chiudere centralmente su Malinovskyi il cui sinistro era prevedibilmente letale. Il portoghese ha l’alibi della copertura dietro di sé ma in quel momento non c’era nessuno e una chiusura avrebbe evitato il sinistro che è di gran lunga l’arma migliore della mezz’ala ucraina.

Non è stata la sola sbavatura. Almeno un’altra riguarda Ospina. Sul gol del 2-2 di Demiral il portiere colombiano ha avuto un’incertezza che abbiamo pagato a caro prezzo. Aveva giustamente scelto di uscire sul difensore, poi si è fermato. È rimasto inchiodato quasi sulla linea di porta, lasciando al pur bravo difensore turco la possibilità di prendere la mira e calciare. Ospina ha sbagliato. Se avesse proseguito, gli avrebbe chiuso lo specchio e lo avrebbe mandato in confusione non essendo Demiral un calciatore molto tecnico. Nella peggiore delle ipotesi, per noi, avrebbe messo al centro dove Zapata non era così in vantaggio. Anche sul gol di Freuler qualcuno ha rumoreggiato per Ospina che resta un portiere solido. Pur se quelle di ieri sera non sono state le uniche incertezze della stagione. Proprio poiché Spalletti ha giustamente avuto una gestione meritocratica, si potrebbe anche pensare a un ritorno all’alternanza con Meret. Magari giovedì in Europa League contro il Leicester.

Ovviamente nei dettaglia ci sarebbe anche il gol fallito da Petagna nel finale. Ma ci fermiamo ai primi due.

