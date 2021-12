Milano Finanza: Un algoritmo per individuare le plusvalenze sospette, la FIFA ci pensa

I vertici della FIFA sarebbero in contatto con una società italiana, Standard Football, che sta elaborando un sistema in grado di determinare il valore oggettivo di un calciatore

Stando a quanto riporta Milano Finanza, la FIFA avrebbe preso contatti con una società (peraltro italiana) in grado di sviluppare un sistema volto a determinare il c.d. «fair value» di un calciatore. Standard Football – così si chiama la società – combinerebbe, per determinare il valore, diversi dati. Dalle prestazioni alla durata del contratto passando per gli infortuni e non solo.

Una volta cominciato il lavoro algoritmico, diventerebbe molto più semplice individuare i casi «sospetti» e segnalarli. Si tratterebbe, infatti, degli affari conclusi su cifre particolarmente esorbitanti rispetto al valore oggettivo del calciatore.

Standard Football è una società partecipata anche da ex calciatori come Ferrara, Vialli e Balzaretti.