Lutto in casa De Laurentiis, è morta Martha, moglie di Dino

Il ricordo del presidente sul sito ufficiale: “Mi mancherà la sua voglia di imparare l’italianità e la napoletanità. Mi mancherai come mi è mancato Dino”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordare sul sito ufficiale del club partenopeo sua zia Martha, scomparsa oggi.

Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi.

Ho parlato con le figlie Carolyna e Dina. Cugine dolcissime e americane con un cuore napoletano. Dopo una malattia terribile affrontata con coraggio e determinazione, Martha purtroppo ci ha lasciato con la testimonianza di un desiderio vitale di voler sconfiggere qualunque avversità.

Mi mancherà la sua voglia di imparare l’italianità e la napoletanità. Appena poteva correva in Italia per ricaricarsi di energia positiva e creativa.

Come mi è mancato Dino mi mancherai molto anche tu.

Riposa in pace.