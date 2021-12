La figlia di Ferrero: «Non ce sta con la testa. Non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho»

Il 4 giugno 2021, al telefono con una conoscente: «Me rompe il c… che mi padre ogni volta “ah… quando cresci… che te fai le cose da sola… perché ce so io… perché me danno credibilità a me…” io io… io sono io e voi non siete un c..! Ma li mortacci tua no!! Che sono pure i mia!! Porco… io sto così per i c.. tua!! Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia… e mannallo a fanc… pure lui… i sordi… glie do ‘n c… e foco ai capelli…. no? (…)

Cioè invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m… (incomprensibile) a paga’ la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami figlia diletta!! Così dovrebbe comportasse, hai capito? Cosa ti serve? Mangiare? L’università? Bere? No! Che non c’ho manco i soldi per la spesa!».

«Se lui c’ha l’Alzheimer… o un principio di schizofrenia… e nella mente si è convinto che tutti i problemi che c’ha è colpa mia… Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho!! Una!! (…) Glielo devo di’… non ce sta con la testa!! Sta fuori de testa!! A me non me ne frega un c… io me voglio levà da sto ginepraio!!».

«Niente l’ho mandato affanc… de brutto, m’ha rotto il c… (…), lui, la moglie e tutti sti falsoni di m… (…) ma vaffanc… sto pezzo di m… m’ha rotto il c… Se pensa che solo lui è indagato, solo lui non dorme a notte… solo lui c’ha i ragazzini carini… che devono cre- sce… ai miei non gli ha mai comprato un c… mai s’è preoccupato se mi magnavano… Non hanno capito con chi c’hanno a che fa… ma io devo ave’ i soldi miei (…) Gli anni titolare della c… di squadra (la Samp, ndr) mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti».