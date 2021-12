La Coppa d’Africa potrebbe essere giocata solo con calciatori che militano nei campionati africani

Il Corriere della Sera dedica spazio alla Coppa d’Africa. L’incertezza regna sovrana, dopo la presa di posizione dell’Eca, che ha minacciato di non inviare i propri giocatori alla manifestazione.

Le ipotesi sul campo sono quattro, di cui una molto concreta: giocare la Coppa d’Africa solo con i calciatori che militano nei campionati africani

“1) la competizione si tiene regolarmente. «Questa è l’alfa e l’omega», ha detto al Guardian Lux September, il capo della comunicazione della Caf (Confederazione of African Football); 2) i club forzano la mano, non mandano in Nazionale i loro calciatori e scatenano un caso internazionale senza precedenti; 3) gli organizzatori si convincono ad un nuovo rinvio della Coppa, che era già stata annullata nella scorsa stagione, sempre per la pandemia; 4) arrivare a un compromesso, attraverso la mediazione del presidente della Fifa, Gianni Infantino, e del presidente della Federcalcio camerunese, Samuel Eto’o: la Coppa d’Africa si giocherebbe solo con calciatori che militano nei campionati africani. È un’ipotesi concreta, anche per salvare (almeno in parte) diritti televisivi già venduti, per esempio alla Bbc e a Sky”.