Il Napoli recupera Zanoli: negativo al Covid

Il Napoli recupera Alessandro Zanoli. Il terzino è tornato negativo al Covid dopo essere risultato contagiato (per la seconda volta) alla vigilia del match contro l’Inter. Luciano Spalletti potrà contare su un uomo in più per le prossime partite, in un momento che, tra Covid e infortuni, per il Napoli è particolarmente difficile.