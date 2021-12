Il Manchester United: Lindelof sta bene, il suo malore non è riconducibile al focolaio Covid

La nota del club dopo gli accertamenti sul difensore. Un caso simile a quello di Zielinski, per il quale è stata diagnosticata una tracheite.

Il Manchester United ha appena emesso un comunicato relativo alle condizioni di salute del suo difensore, Victor Lindelof, sostituito durante la sfida di Premier League contro il Norwich, sabato, per aver avuto difficoltà a respirare. Un caso che ha fatto pensare a similitudini con quello relativo a Zielinski, durante Napoli-Empoli, riconducibile ad un possibile focolaio di Covid (al centrocampista azzurro è stata poi diagnosticata una tracheite, con tampone negativo). Anche nel caso di Lindelof, è escluso che i suoi disturbi siano riconducibili al Covid, scrive lo United. Il club comunica che il difensore “si è ripreso bene”.

“Victor è attualmente sottoposto a una serie di indagini precauzionali”, ha detto il club in una nota. “Tuttavia, ha recuperato bene dall’episodio che ha vissuto nella partita contro il Norwich. “Tutte le indicazioni sono che questo non è collegato a qualsiasi epidemia di COVID all’interno del club.” Come risultato dell’epidemia di COVID-19, la partita di Premier League di martedì sera a Brentford è stata posticipata. Anche le operazioni di prima squadra a Carrington sono state chiuse al fine di ridurre al minimo il rischio di ulteriori infezioni”.