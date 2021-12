Il Bayern mortifica il Barcellona (3-0) e lo manda agli spareggi per l’Europa League

Ai bavaresi basta giocare con le marce ridotte per superare in scioltezza la squadra di Xavi. Lewandowski si diverte con Piqué, papera di Ter Stegen

È stata una partita imbarazzante quella tra Bayern e Barcellona. I bavaresi, in formazione rimaneggiata, hanno disposto a piacimento degli avversari che sono stati mortificati dalla formazione di Nagelsmann. La mortificazione non è tanto nel risultato quanto nello sforzo – minimo – compiuto per segnare tre gol agli uomini di Xavi. Se il Bayern avesse seriamente premuto sull’acceleratore, ne avrebbe segnati altri otto ai catalani.

Due reti nel primo tempo. La prima di Müller con una palombella di testa. Thomas Müller è stato servito da Lewandovski che ha scherzato Piqué prima di servire il suo compagno al centro dell’area. Il raddoppio sul finire del primo tempo con un gran tiro di San su cui però Ter Stegen è andato a farfalle. Il terzo gol, nella ripresa, del diciottenne Musiala.

Il Barcellona esce quindi dalla Champions e giocherà gli spareggi per l’Europa League. Secondo nel girone è arrivato il Benfica che ha superato 2-0 la Dinamo Kiev.