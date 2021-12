Il Barcellona di Xavi perde in casa col Betis: gol preso in contropiede da calcio d’angolo

Sconfitta tutto sommato meritata. Non finisce la crisi dei catalani che rischiano di uscire anche dalla Champions

Il Barcellona di Xavi perde su gol preso in contropiede da calcio d’angolo. È arrivata abbastanza presto la prima sconfitta della nuova gestione del club catalano. Il Barcellona ha perso in casa 1-0 col Betis Siviglia che peraltro era già quattro punti avanti in classifica e adesso si è portato a più sette. Vittoria tutto sommato meritata. Il Barcellona ha fatto pochissimo, ha sonnecchiato a lungo e poi ha avuto qualche sussulto. Poca roba. Il gol decisivo di Juanmi è arrivato al 79esimo: ripartenza nata su calcio d’angolo del Barcellona. Il pallone è stato recuperato in presa alta dal portiere Rui Silva, tre tocchi e il Betis è andato in porta. In precedenza, c’era stato un gol degli andalusi annullato per fuorigioco di centimetri.

Il Betis sale al terzo posto con 30 punti, il Barcellona resta settimo con 23. Primo è il Real Madrid con 36 punti.

Il Barcellona rischia di uscire dalla Champions. Dovrebbero vincere in casa del Bayern.