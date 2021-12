Il Barcellona annuncia Ferran Torres: contratto fino al 2027 e clausola da un miliardo

Il Barcellona annuncia ufficialmente di aver concluso l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in blaugrana di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo firma un contratto fino al 2027, con una clausola rescissoria da un miliardo di euro.

Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento di Ferran Torres. Il giocatore ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2027, e la sua clausola rescissoria è stata fissata a 1.000 milioni di euro. Lunedì 3 gennaio, dalle 11:00, la presentazione del giocatore come nuovo membro della prima squadra del FC Barcelona avrà luogo in un evento che precederà la sessione di allenamento a porte aperte alle 12:00 al Camp Nou. Dopo la sessione di allenamento, Ferran Torres apparirà davanti ai media in una conferenza stampa a distanza presso la sala stampa di Ricard Maxenchs”