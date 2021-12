Hamsik: «In Turchia vinco lo scudetto che non ho vinto a Napoli, qui il mio soprannome è Grande»

Uno scudetto al Trabzonspor. Al cambio geopolitico, un po’ forzato, è come uno scudetto al Napoli. Un titolo lontano da Istanbul. Marek Hamsik ne parla in un’intervista a Marca. Il giornale spagnolo scrive che “a Trabzon, Hamsik è ancora una volta protagonista di una rivoluzione calcistica”

“Qui è molto simile a Napoli, per l’entusiasmo con cui le persone vivono il calcio e la vita. Avete visto la festa dopo la vittoria (1-2) sul campo del Besiktas? Siamo solo all’inizio, ma se vinceremo il campionato sarà incredibile. Qui i miei compagni e i tifosi mi chiamano Grande, in italiano. E’ il mio nuovo soprannome. Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto tutta la mia carriera al Napoli perché ero felice e giocavo per un grande club. Potevo andare al Borussia Dortmund. Mi chiamarono e parlai con il direttore sportivo, ma alla fine rinnovai con il Napoli. Adesso mi sto concentrando sul Trabzonspor. Sono felice delle scelte che ho fatto”.