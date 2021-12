Gasperini: «Ci abbiamo messo del nostro. In queste partite se fai errori dopo fai fatica a rimediare» 

Dopo l’eliminazione dalla Champions League con la sconfitta contro il Villarreal, ai microfoni di Sky l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Resta rammarico di aver subito troppi gol?

«Sì, anche se in Europa i gol si fanno e si prendono. Abbiamo anche rivoltato tante volte, abbiamo fatto una buona Champions, il girone non era facile, abbiamo raccolto poco con il Manchester e quando devi vincere a ogni costo contro queste squadre come il Villarreal non è facile».

«L’Europa League è comunque tanta roba e diventa anche molto vicina alla Champions quando si riduce. Chiaro che la Champions forse sarebbe stata proibitiva per il sorteggio, però l’Europa League è più alla nostra portata, sarà una bella esperienza per noi, la prenderemo al meglio delle nostre possibilità, come abbiamo fatto con la Champions».