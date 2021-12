Ferrero arrestato per il crac di quattro società in Calabria: «Ha distrutto le prove»

Il Gip: ha agito “con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”

Massimo Ferrero è stato arrestato a Milano (anche se il suo avvocato dice di non sapere dove si trovi al momento) per il crac di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Società dichiarate fallite qualche anno fa.

Calcio e Finanza pubblica alcuni passaggi dell’ordinanza del Gip nell’ambito dell’inchiesta della procura di Paola. Una delle società coinvolte à la “Ellemme group Srl”, su cui graverebbe secondo i magistrati un debito di oltre 1,2 milioni di euro che diverse società del gruppo avevano verso Rai Cinema Spa. Ferrero è accusato, “quale amministratore di fatto della società Ellemme Group Srl dal 7 dicembre 2010 al 23 dicembre 2013”, di aver “sottratto/distrutto in tutto o in parte con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabile, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

“In particolare, il 13 febbraio 2014 veniva denunciato il furto di un’auto, un’Audi, all’interno della quale vi era custodita una borsa in pelle contenente, tra le altre, tutta la documentazione contabile“.

Nel capo di imputazione si fa riferimento anche al fallimento di altre società, come la Blu Cinematografica Srl, la Blu line Srl e la Maestrale Srl.

