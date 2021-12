Dopo 173 giorni dal malore ad Euro 2020, Christian Eriksen torna ad allenarsi in Danimarca 

L’allenamento si è svolto ieri, nel centro sportivo dell’Odense Bolgklub, ad Ådalen, in compagnia di un personal trainer.

A 173 giorni dal malore che lo colpì ad Euro 2020, Christian Eriksen è tornato ad allenarsi su un campo di calcio, nel centro sportivo dell’Odense Bolgklub, ad Ådalen, in Danimarca. Il centrocampista ha ripreso a fare attività sportiva in compagnia di un personal trainer. È stato lo stesso direttore sportivo dell’Odense a raccontarlo, manifestando la sua felicità.

“Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Siamo rimasti in contatto con Christian e siamo felici che ci abbia chiesto se poteva allenarsi ad Ådalen”.