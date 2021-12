De Laurentiis: «Il 20 dicembre sarò alla Farnesina per la partitissima in onore di Maradona»

L’aveva annunciato ad America TV, l’ha confermato poche ore fa alla presentazione del libro di Valter De Maggio: De Laurentiis sta lavorando all’organizzazione di una partita in memoria di Maradona. Nella prima edizione, l’intenzione è quella di un’amichevole tra Napoli e Argentina.

Il 20 di dicembre abbiamo un’incontro alla Farnesina con Di Maio e saremo in contatto con il Ministro dello Sport argentino: vogliamo mettere in calendario una partitissima in memoria di Maradona. Sarà il primo anno di una celebrazione maradoniana che poi si dovrà tenere ogni anno. Cominceremo quest’anno con Napoli-Argentina. Poi, magari, al secondo anno coinvolgeremo qualche club sudamericano. Ci stiamo lavorando. Quando? Abbiamo diverse date da far conciliare, il campionato finisce il 22 maggio, ci sono le finali delle competizioni europee. Il 24 è il mio compleanno e mi piacerebbe farla il 24.