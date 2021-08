Mendy accusato di 4 stupri, il Manchester City lo sospende

Il difensore è accusato dal Crown Prosecution Service di quattro stupri e una violenza sessuale. E’ in custodia cautelare

Il Manchester City ha sospeso Benjamin Mendy. Il difensore francese è accusato dal Crown Prosecution Service, il pubblico ministero inglese, di quattro stupri e una violenza sessuale.

“Si presume che i reati si siano verificati nel Cheshire tra ottobre 2020 e agosto 2021 e riguardano tre denuncianti di età superiore ai 16 anni”, si legge in una nota della giustizia inglese. “Mendy è stato posto in custodia cautelare e comparirà davanti alla Chester Magistrates’ Court venerdì 27 agosto 2021″.

Il club ha a sua volta confermato che “Mendy è stato sospeso in attesa di un’indagine”. “La questione è soggetta a un processo legale e il Club non è quindi in grado di formulare ulteriori commenti fino al completamento di tale processo”, conclude il Manchester City.