Corsi: «Di Lorenzo? De Laurentiis bruciò sul tempo Inter e Atlético»

Intervenuto ai microfoni di 1StationRadio, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha svelato un retroscena sulla trattativa che nell’estate del 2019 ha portato Giovanni Di Lorenzo a vestire la maglia del Napoli.

Di Lorenzo, oggi, oltre ad essere lo stakanovista del Napoli, è il terzino della Nazionale. Prevedibile, secondo Corsi.

Negli ultimi due mesi che ha giocato all’Empoli ci aspettavamo che venisse convocato in Nazionale. Io ero convinto che sarebbe avvenuto non appena Giovanni avesse firmato per una squadra importante. Così è stato: convocato non appena approdato al Napoli.