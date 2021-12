Coppa Italia, definito il quadro degli ottavi di finale

La vittoria della Samp sul Torino (2-1) ha chiuso i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A gennaio si giocano gli ottavi

La vittoria della Samp sul Torino (2-1, in gol Quagliarella e Verre) ha chiuso i sedicesimi di finale di Coppa Italia, definendo in tutto per tutto gli accoppiamenti previsti per gli ottavi.

Dalla parte sinistra del tabellone Juventus, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Napoli, Venezia ed Atalanta. A destra, invece, Milan, Genoa, Lazio, Udinese, Lecce, Roma, Empoli ed Inter. Gli ottavi si giocano a gennaio.