Calciomercato.it: plusvalenze Juve, i pm hanno smesso di cercare la famosa carta su Ronaldo 

Non ci saranno più perquisizioni alla ricerca di un documento che non è emerso. A gennaio i magistrati chiuderanno le indagini

Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, i magistrati della Procura di Torino che indagano sulle plusvalenze della Juventus e sul falso in bilancio, hanno smesso di cercare la famosa carta fantasma che non dovrebbe esistere relativa a Cristiano Ronaldo.

“hanno cessato le ricerche della ‘carta’ che dimostrerebbe, stando alle intercettazioni, delle presunte irregolarità nel rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Non ci saranno più perquisizioni nella ricerca di un documento che non è venuto fuori. Qualora dovesse arrivare per altre vie, allora sarà messa agli atti: al momento, però, i magistrati non hanno avuto accesso a questi eventuali atti da sondare”.