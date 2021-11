Su Twitter scatenati contro Dazn per l’annunciato stop alla doppia utenza

Un fiume di critiche, come quando le partite non si vedevano. Al momento non c’è alcun comunicato ufficiale da parte dell’azienda

Twitter è tornato a sfornare attacchi a Dazn. Stavolta sotto accusa non è la qualità della trasmissione delle partite – che ultimamente è sensibilmente migliorata grazie agli investimenti che finalmente Dazn ha deciso di effettuato – bensì l’articolo del Sole 24Ore in cui viene annunciato che presto Dazn toglierà la doppia utenza per gli abbonamenti sottoscritti. Per cui se oggi con lo stesso abbonamento possono collegarsi due persone da due wi-fi diversi, presto non sarà più possibile. Una mossa che smaschera definitivamente il basso numero di abbonati fin qui effettuati. Dazn non ha confermato né smentito la notizia. Su Twitter si sono comunque scatenati.

Condizioni generali cambiate dopo 3 mesi e praticamente così diventerebbe il servizio streaming più costoso della storia, per non parlare della pessima qualità fin qui avuta.

Complimenti @DAZN_IT pic.twitter.com/4M894C43Nf — Alessandro (@90ordnasselA) November 9, 2021

Quindi una famiglia che ha un figlio fuori sede per l’università o per lavoro, è costretta a sottoscrivere due abbonamenti, per guardare una partita di calcio!? Ma stiamo scherzando!? @DAZN_IT I primi a favorire la pirateria siete proprio voi, vergognatevi!!! #Daznout @SerieA https://t.co/YiKJSv2xUL — Vittorio (@Vittorio22M96) November 9, 2021

Disdetta immediata. Se io sono fuori casa non posso guardarla la partita se mio padre la sta guardando a casa. @DAZN_IT dovete fallire.#Daznout https://t.co/33AFzZjQtn — Roby.cr (@Anakin77cr) November 9, 2021

Quando la @SerieA chiederà ad #Auditel di leggere i dati e scoprirà che la vostra abile mossa NON avrà portato ad 1 visione in più ma 2 in meno, ditemi, cosa farete GENI? @DAZN_IT #Daznout pic.twitter.com/ZfhVZyjz1U — Ivan©️📎 (@ivanmazzella) November 9, 2021

Signore e Signori, ecco a voi il calcio del Popolo. Cioè praticamente per una famiglia con figli che magari fanno l’università sta genialata ti porta a pagare più dell’abbonamento completo di Sky. Fate cagare @DAZN_IT #DAZN #Daznout https://t.co/s8lmpuQNrK — L’Agnelliano (@umbasdeez) November 9, 2021