Sconcerti: la Juve va meglio in Champions perché i suoi giocatori la considerano un privilegio?

La Juventus ha vinto contro lo Zenit confermando il diverso passo della squadra tra Champions e campionato. Mario Sconcerti ne scrive sul Corriere della Sera.

La partita dell’Atalanta ha però dato la sensazione di essere più europea di quella della Juve.

“L’Atalanta ha giocato un’altra grande partita in Champions. È un’attitudine, quasi un bisogno, l’Atalanta è ormai un modello per tanti grandi tecnici di moda. Nel grande silenzio dovuto alle squadre che restano in bilico, sono cioè in un mondo mai avuto che non sanno se avranno, l’Atalanta è diventata la nostra squadra più internazionale”.