Sarri: «Luis Alberto? Gli sembrava strano che gli dicessi le cose in faccia, ora sa come sono fatto»

Nel postpartita di Lazio-Salernitana 3-0, ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha parlato anche di Luis Alberto. Il Mago è stato lasciato in panchina diverse volte da Sarri, che nelle ultime partite ha ripreso ad impiegarlo con continuità. Non è un caso che le prestazioni della squadra – e i risultati – sono nettamente migliorati. Luis Alberto aveva parlato a Dazn prima di Sarri, dicendo che finalmente tra i due è nata un’intesa, che finalmente ha capito il tecnico. Interpellato sul punto, Sarri ha dichiarato:

«Ha capito che se ho qualcosa da dirgli gliela dico in faccia, all’inizio gli sembrava strano, ora sa come sono fatto e io so come è fatto lui, è un tipo particolare ma molto intelligente».