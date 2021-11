Ospina: «Volevamo vincere per festeggiare anche noi Maradona»

«Oggi era una serata importante per noi per omaggiare Diego. Volevamo vincere per festeggiare anche noi Maradona. Oggi era importantissimo, giocavamo contro una Lazio forte. Il Napoli ha fatto una grande partita e abbiamo ottenuto i tre punti»

Si può pensare allo scudetto?

«La strada è lunga ma questa è la strada che dobbiamo seguire e restare a grandi livelli. Tutti si preparano per fare una grande partita e noi non possiamo restare dietro a guardare. Sono contento per il gioco che abbiamo fatto e per la nostra qualità: Lobotka, Mertens, hanno fatto una grande partita. Qui tutti hanno le qualità pr giocare»