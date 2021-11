Messaggero: l’emendamento del Pd in difesa del calcio, 479 milioni di aiuto ai club professionistici

Nelle commissioni Finanze e Lavoro del Senato sono stati depositati 913 emendamenti al decreto legge sul fisco. Tra questi, scrive Il Messaggero, anche uno del Pd che recepisce le istanze del mondo del calcio.

“Sono previsti aiuti per un valore di 479,6 milioni di euro alle società di calcio professionistiche in uno degli emendamenti presentati dal Pd al dl fiscale. In particolare si prevedono misure urgenti a parziale ristoro, con il rinvio al 31 dicembre 2021 dei versamenti in scadenza dal primo marzo, che possono essere effettuati senza sanzioni e interessi per il 50% delle somme in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2022, e con il versamento del 50% senza sanzioni e interessi entro la fine del 2023. Misure che accoglierebbero le richieste della Figc e della Lega di A, ma la partita è lunga”.